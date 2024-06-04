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        Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu

        Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:33
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        Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu
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        Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

        Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

        Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

        Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

        Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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