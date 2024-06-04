Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

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