Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

Kazı kırım ekibinin de olay yerinde teknik çalışması devam ediyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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