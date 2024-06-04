Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de eğitim uçağının işçilerin üzerine düşmemesi için yön değiştirdiği iddiası

        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de eğitim uçağının işçilerin üzerine düşmemesi için yön değiştirdiği iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.

        Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, AA muhabirine, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.

        İçer, şu ifadeleri kullandı:

        "Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
        Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu
        Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu
        Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolunda çalışma başlatıldı
        Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolunda çalışma başlatıldı
        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
        FLAŞ
        FLAŞ