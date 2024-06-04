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        Yenice Mahallesi muhtarından öğrencilere mezuniyet yemeği

        Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi muhtarı Muhittin Türkmen, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun olan öğrencilere yemek ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:35
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        Yenice Mahallesi muhtarından öğrencilere mezuniyet yemeği
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        Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi muhtarı Muhittin Türkmen, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun olan öğrencilere yemek ikramında bulundu.

        Okulun bahçesindeki etkinliğe Okul Müdürü Orhan Büber, öğretmenler, idari personel ve mezun öğrenciler katıldı.

        Muhtar Muhittin Türkmen, geleceğe dair öğrencilerden umutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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