Yenice Mahallesi muhtarından öğrencilere mezuniyet yemeği
Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi muhtarı Muhittin Türkmen, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun olan öğrencilere yemek ikramında bulundu.
Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi muhtarı Muhittin Türkmen, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun olan öğrencilere yemek ikramında bulundu.
Okulun bahçesindeki etkinliğe Okul Müdürü Orhan Büber, öğretmenler, idari personel ve mezun öğrenciler katıldı.
Muhtar Muhittin Türkmen, geleceğe dair öğrencilerden umutlu olduğunu söyledi.
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