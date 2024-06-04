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        Kayseri'de marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:21
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        Kayseri'de marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi
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        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla denetimleri artırdı.

        Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimde, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgileri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

        Kayseri Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği Türkiye Yüzyılı doğrultusunda, Ticaret Bakanlığının da "Ticaretin Yüzyılı" hedeflerine uygun olarak marketlerde ve manavlarda, özellikle Kurban Bayramı öncesi denetim yaptıklarını söyledi.

        Kasa-reyon fiyat farkı, etiketlerde uygunluk ve özellikle fahiş fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Dinçaslan, aykırılık bulunması durumunda bakanlığa bildirdiklerini dile getirdi.

        Denetimlerin süreceğini vurgulayan Dinçaslan, "Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Hatta bakanlığımızın talimatları doğrultusunda artırarak bu denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımız buna yönelik denetim personeli alımı gerçekleştirdi. Bu personelimizi sahada her gün bulunduruyoruz. Uzakta olan bazı bölgelerimize belki az gidiliyor ama sonuçta bütün personelimiz sahada." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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