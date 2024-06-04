Kocasinan Akademi'nin yaz kursları başlıyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında düzenlediği yaz kursları başlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Akademi çatısı altında verilecek yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini hedeflediklerini belirtti.

Gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu yaz döneminde de açacağımız kurslar sayesinde yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecek. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan yapay zeka kursu ve robotik kurslarımıza bekliyoruz. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve mahallelerdeki tesislerimiz, gençlerimiz için iyi bir fırsat."