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        Hacılar TOKİ 2. etapta çalışmalar sona erdi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında ilçede yapılan 2. etap inşaat çalışmalarında sona erdiğini, bayram öncesi hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:41
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        Hacılar TOKİ 2. etapta çalışmalar sona erdi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında ilçede yapılan 2. etap inşaat çalışmalarında sona erdiğini, bayram öncesi hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceklerini bildirdi.

        Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Özdoğan, Kurban Bayramı'ndan önce ikinci etap için kura çekilişi yapacaklarını belirtti.

        Kura tarihini vatandaşlara duyuracaklarını aktaran Özdoğan, "İnşallah ikinci etabımızda da vatandaşlarımız evlerinde oturmuş olacaklar. Yine TOKİ ile üçüncü etap çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, Hacılar Belediye Meclisinin gündemindeki 6 madde de oy birliğiyle kabul edildi.

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