Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, koordinasyon toplantısı düzenledi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve amirleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleri, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ile birimdeki faaliyetler hakkında Başkan Öztürk'e bilgi verdi.

Müdürleri tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat veren Öztürk, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.