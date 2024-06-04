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        Büyükşehir Belediyesi Ankara'daki ÇEVREFEST'te yerini alacak

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5-9 Haziran 2024 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ÇEVREFEST etkinliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de yerini alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:48
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        Büyükşehir Belediyesi Ankara'daki ÇEVREFEST'te yerini alacak
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5-9 Haziran 2024 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ÇEVREFEST etkinliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de yerini alacağını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bir taraftan kenti daha yaşanabilir hale getirmek için çevreci projelere imza atarken diğer yandan da çevre dostu etkinliklerde yer aldıklarını kaydetti.

        Ankara Millet Bahçesi'nde 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ÇEVREFEST etkinliğinde de yer alacaklarını belirten Büyükkılıç, "Ankara'daki ÇEVREFEST'te şehrimizin zenginliklerini, belediyemizin çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tanıtma imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

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