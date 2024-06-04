ERÜ'nün spor şenliğinde ödül töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Spor Şenliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, fakülte dekanları, akademisyenler ile sporcular katıldı.

Rektör Altun, burada yaptığı konuşmada, spor şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.