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        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla çıkarıldı

        Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:21
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        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla çıkarıldı
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        Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

        H.D. idaresindeki 38 ACK 645 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü H.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kanala inen görevlilerin sedyeye aldığı yaralı sürücü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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