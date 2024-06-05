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        Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zemin yenileme çalışmaları devam edene RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:32
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        Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zemin yenileme çalışmaları devam edene RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından zemin yenileme çalışması başlatılan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nu gezerek çalışmalara hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin en önemli spor merkezindeyiz. Yaklaşık 15 senedir aynı şekilde kullanılan sahanın ekonomik ömrünü doldurduğunun farkındayız. İnşallah 2024-2025 sezonunda Kayseri'ye Kayserispor'a yakışır, seyircilerimizin keyifle maç izleyeceği sezona uygun sahamızın yenilenme çalışmalarını hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Stadyumun yeni sezon hazırlıkları kapsamında hibrit çim sistemi ile buluşacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Seyircimizin, konu ile ilgilenenlerin hep takip ettiği hibrit bir sistemle uygulamanın yapıldığını paylaşmak istiyorum. Katkı sağlayan, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni bir stadyum görüntüsüyle hep beraber Kayserispor'u destekleyerek, el ele, gönül gönle diyoruz. Mondihome Kayserispor'a ve Kayseri şehrine hayırlı, uğurlu olsun."

        Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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