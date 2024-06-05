Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmesi için hazırlıklara başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisinde yer alan modern kurban satış ve kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: