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        Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı

        Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmesi için hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:25
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        Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı
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        Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmesi için hazırlıklara başladı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisinde yer alan modern kurban satış ve kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını belirtti.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerle vatandaş memnuniyeti oluşturacak şekilde hizmet veriyoruz. Kurban Bayramı'na az kaldı. Haftaya hazırladığımız alanda hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıkların satışı gerçekleşecek. Diğer taraftan da kesim ünitelerinde hem küçükbaş hem de büyükbaş ünitelerini hazırlayıp, Kurban Bayramı'nda hizmet vereceğiz. 11 yıldır profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlgili müdürlüklerimiz gereken tedbirleri alıyor. Belediye olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri'de tek belediyeyiz. Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hayvanlar denetleniyor. Kurban kesim günü ise hem bizim Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerler hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gelecek olan veterinerler tarafından kurbanlık hayvanların denetimi yapılacak."

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