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        Mahallenin çiftçi kadınları traktörleriyle tarla yollarını aşındırıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Yemliha Mahallesi'nde farklı yaşlardaki kadınlar, traktör kullanarak tarla işlerini üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:55
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        Mahallenin çiftçi kadınları traktörleriyle tarla yollarını aşındırıyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Yemliha Mahallesi'nde farklı yaşlardaki kadınlar, traktör kullanarak tarla işlerini üstleniyor.

        Tescilli Yamula patlıcanı ve Çukurova'yı andıran bereketli topraklarıyla bilinen mahallede, patlıcanın yanı sıra ay çekirdeği, fasulye, şeker pancarı, patates, soğan, domates ve biber üretiliyor.

        Erkeklerin daha çok nakliye sektöründe çalıştığı mahallenin kadınları da mahsullerin ekimi ve çapasını yapıyor.

        Mahalleye 11 yıl önce gelen bir sürücü kursu sayesinde ehliyet alan çok sayıda kadın, traktörleriyle tarla işlerini kendi yapabiliyor.

        Çiftçilerden 49 yaşındaki Zahide Göçer, AA muhabirine kendisini bildiğinden beri çiftçilikle uğraştığını söyledi.

        Mahallelerine gelen sürücü kursunda eğitim aldıklarını ve ehliyet sahibi olduklarını anlatan Göçer, "Yolda nasıl gidebiliriz, nasıl döneriz, ne zaman sinyal veririz, geri nasıl gideriz hepsini öğrendik. Asfalta çıktığımız zaman cesaretimizle güzel yol alıyoruz, korkusuzca gidip geliyoruz." dedi.

        İlkbaharın gelmesiyle mesailerinin başladığını belirten Göçer, şöyle konuştu:

        "Çift süreriz, toprağı işleriz, ilaçlama yaparız, traktörün arkasındaki tırmıkla tırmıklama yaparız. Traktörün burada işi çoktur. 25 yıldır traktör kullanıyorum. Burada erkekler şantiyelerde çalışır, kadınlar çoğunlukla eşlerini bulamazlar. Onun için tarlaya bizim gitmemiz gerekiyor. Kadınlarımız eşleri olmadan traktörüyle tarlaya gidiyor, işçi götürüyor, her işi kendileri yapıyor. Bineceğimiz zaman lastiğini kontrol ederim, havası var mı yok mu, arkadaki kuyruk milinin dönüp dönmediğine bakarım."

        - "Evimizin geçimini tarladan sağlıyoruz"

        Çiftçi kadınlardan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Zeynep Bayram ise çiftçiliği anne ve babasından öğrendiğini söyledi.

        Traktöre merakı olduğunu, tarlaya ve bağa traktörle gittiğini belirten Bayram, "Traktörü sadece ulaşım için kullanmıyorum. Tarla sürmek, tırmıklama ve ilaçlama için kullanıyorum. Evimizin geçimini tarladan sağlıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri de traktörle götürüp satıyoruz. İşimi başkasının yapmasını beklemedim, hangi bir gün bir başkasını bekleyeceğiz. Tamamen kendim uğraşıyorum." diye konuştu.

        Kadınlardan 60 yaşındaki Emine Kınacı da mahallesinin toprağının bereketli olduğuna belirterek, sıcaktan kaçmadıklarını ve toprağa her türlü ürünü ekip mahsul aldıklarını dile getirdi.

        Yemliha Mahallesi muhtarı Mehmet Adanalı da halkın geçimini tarımla sağladığını, patlıcanın yanında şeker pancarı, hububat, ay çekirdeği, patates ve silajlık mısır ekildiğini ifade etti.

        Mahallenin büyüklüğüne dikkati çeken Adanalı, şöyle konuştu:

        "Mahallemiz Kızılırmak Vadisi'nde yer alıyor. Yıllardır tarım yaparız. Erkekler daha çok nakliyecilik ile kadınlar ise tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Coğrafi işaretli Yamula patlıcanımız var. Burada klimatik bir iklim var. Kayseri'nin Çukurovası'dır burası. Şu anda 6 bin 500 civarında nüfusumuz var, yazın 20-25 bine ulaşıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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