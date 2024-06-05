Talas Belediyesi Ankara'daki ÇEVREFEST'te yerini alacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ÇEVREFEST etkinliğinde Talas Belediyesinin de yerini alacağını bildirdi.

Yalçın yazılı açıklamasında, Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin bir dünyası var" temasıyla düzenlenecek festivalde Talas Belediyesinin sıfır atık uygulamaları, inovasyon merkezi, karbon yutak alanları, atık plastikten asfalt üretimi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanı ve Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gibi çalışmalarla yer alacağını kaydetti.