Talas Belediyesi Ankara'daki ÇEVREFEST'te yerini alacak
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ÇEVREFEST etkinliğinde Talas Belediyesinin de yerini alacağını bildirdi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ÇEVREFEST etkinliğinde Talas Belediyesinin de yerini alacağını bildirdi.
Yalçın yazılı açıklamasında, Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin bir dünyası var" temasıyla düzenlenecek festivalde Talas Belediyesinin sıfır atık uygulamaları, inovasyon merkezi, karbon yutak alanları, atık plastikten asfalt üretimi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanı ve Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gibi çalışmalarla yer alacağını kaydetti.
Özellikle sıfır atık konusuna ayrı önem verdiklerini aktaran Yalçın, "Önce insan, önce çevre diyerek hizmet üretiyoruz. Sıfır atık, ağaçlandırma, patiler için doğal yaşam alanları, liselerarası çevre bilgi yarışması, karbon yutak alanları vs. gibi birçok alanda önemli çalışmalara imza attık. Bununla birlikte Sıfır Atık konusunda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan ödül almış bir belediyeyiz. Bütün bunları Ankara’daki çevre festivalinde sergileyerek ülke çapında duyulmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacağız. Aynı zamanda da diğer örnek uygulamaları yakından görme imkanı bulacağız. Tüm çevre dostlarını Ankara’daki ÇEVREFEST'e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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