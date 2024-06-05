Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasında sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

Sanık avukatı ise önceki celse mahkemeye gelen raporda, maktulün asli, sanığın ise tali kusurlu olduğuna yer verildiğini anımsatarak, müvekkilinin beraatini istedi.

Müşteki avukatı da aracın hızı, çarpma sonrası maktulün savrulduğu mesafe ve fren izi olmaması nedeniyle sanığın "bilinçli taksir" hükümleri doğrultusunda üst sınırdan cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Müşteki baba M.S, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, maktul M.S'nin müşteki babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık kadın sürücü F.B. ise duruşmaya katılmadı.

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