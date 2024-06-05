"Anadolu Farm" firmasının yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 42 sanığa beraat

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine söz konusu firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuş, firmanın yöneticisi İ.K. ile 42 firma çalışanı ve üyesi hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.

Sanıklar ise savunmalarında, suçlamaları redderek, beraatlerini talep etti.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İ.K'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla yargılanan 42 sanık beraat etti.

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