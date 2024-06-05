Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) alınan bilgiler doğrultusunda "torbacı" olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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