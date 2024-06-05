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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:20
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) alınan bilgiler doğrultusunda "torbacı" olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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