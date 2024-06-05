Yahyalı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.
Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veli Türkmenoğlu, hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu belirtti.
İdareci, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür eden Türkmenoğlu, kurum tarafından açılan kurslarda 569 kursiyerin belge aldığını belirtti.
Kursiyerlerin yıl boyu yaptığı ürünlerin sergilendiği programda, kermes de düzenlendi.
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