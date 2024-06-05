Yahyalı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Kursiyerlerin yıl boyu yaptığı ürünlerin sergilendiği programda, kermes de düzenlendi.

İdareci, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür eden Türkmenoğlu, kurum tarafından açılan kurslarda 569 kursiyerin belge aldığını belirtti.

Programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veli Türkmenoğlu, hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.