Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İ.E.E. yönetimindeki 38 ZV 011 otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Gülbayır Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan G.E. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile M.A. ve Y.N. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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