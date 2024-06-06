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        Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:11
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        Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, eski polis okulu öğrencileri olan mali hizmetler uzman yardımcısı A.A, harita mühendisi R.B. ve eski askeri okul öğrencisi D.A.E. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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