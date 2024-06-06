Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Özhaseki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.