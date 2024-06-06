Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerini inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerinde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren Mutfak Sanatları Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Burada yetkilerden bilgi alan Büyükkılıç, "Projelerimiz tamamlandığında şehrimize değer katacak önemli kültürel ve sanatsal mekanlar oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de yatırımlar ile ülke genelinde örnek gösterilen belediye olacağız. Geçtiğimiz 5 yılda kentimiz genelinde birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Yeni 5 yılda da vizyon, prestijli ve insan odaklı projelerimiz ile Kayseri'mizin hizmetinde olacağız. Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla 'Kayseri modeli' olarak örnek gösterilmeyi sürdüreceğiz.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        2 pilotun şehit olduğu uçağa müdahale eden tarım işçisi: 5 bidon su vardı,...
        2 pilotun şehit olduğu uçağa müdahale eden tarım işçisi: 5 bidon su vardı,...
        Kayseri'de 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi 8 Haziran'da başlıyor
        Kayseri'de 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi 8 Haziran'da başlıyor
        Sarıoğlan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
        Sarıoğlan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
        Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...