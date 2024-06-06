Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ÇEVREFEST'teki standı ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5-9 Haziran tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te açtığı stant ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

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