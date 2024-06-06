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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ÇEVREFEST'teki standı ilgi görüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te açtığı stant ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:29
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ÇEVREFEST'teki standı ilgi görüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te açtığı stant ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5-9 Haziran tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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