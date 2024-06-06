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        Reşadiye Sosyal Tesisi hizmete açıldı

        Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Reşadiye Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:34
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        Reşadiye Sosyal Tesisi hizmete açıldı
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        Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Reşadiye Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yapılan 22. sosyal tesis Reşadiye'de hizmete girdi.

        Tesis için düzenlenen açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu, ilçede 30 mahalle bulunduğu ve bunların 22'sinin kırsalda yer aldığını belirtti.

        Kırsal mahallelerin tamamına sosyal tesis yapıldığını belirten Küçükoğlu, Talas Belediyesinin hizmetlerinin süreceğini kaydetti.

        Reşadiye Mahallesi muhtar vekili Ali Yazır ise tesis için Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

        Talas İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş da Reşadiye'de yıllardır kurs açtıklarını ancak nitelikli bir kurs merkezine açılışı yapılan sosyal tesisle kavuştuklarını ifade etti.

        Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise "Yaşamın mutlu günlerinin yanında hüzünlü günleri de var. Düğün, nişan, cenaze ve taziye gibi her amaca yönelik kullanılan güzel tesisler halk eğitim için de güzel bir ortam hazırladı. Bu nedenle sayın belediye başkanımıza böyle bir tesisi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Reşadiye Sosyal Tesisi ile giyim sergisinin açılış kurdelesi kesildi.

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        Galeri
        Galeri

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