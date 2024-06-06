Kocasinan Belediyesinin kırsal mahallelere desteği sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal kalkınmada öncü belediye olduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'da bulunan kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için çalıştıklarını belirterek, proje ve hizmet ürettiklerini bildirdi.

Yapılan yatırımlarla mahallelerin değer kazandığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de buna büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimizi ve gençlerimizi tarımsal üretime özendirmek için yatırım yapıyoruz. Mahallenin durumuna göre kıracın olduğu bölgelerde kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde ayrı ayrı yatırımlar yapmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."