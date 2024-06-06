Kayseri'de sürücü adaylarının yerine başkalarını ehliyet sınavına girdiren 4 zanlı yakalandı
Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli Kayseri'de yakalandı.
Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli Kayseri'de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 4, farklı illerde 6 şüphelinin, daha önce ehliyet sınavında başarısız olan kişilerin yerine e-sınav ve direksiyon sınavlarına, sürücü kursları aracılığıyla başka kişilerin girmesini sağladıkları tespit edildi.
"Resmi belgede sahtecilik" ve "ÖSYM Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerden 4'ü, Yahyalı ilçesinde yakalandı. Adreslerde 3 sürücü belgesi, başka kişilere ait 3 kimlik fotokopisi, 3 adli sicil belgesi fotokopisi, 3 okul diploma fotokopisi ve 3 fotoğraf ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Farklı illerde ikamet eden 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.