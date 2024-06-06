Kayseri Büyükşehir Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Sınava giren tüm adaylara başarı dileyen Büyükkılıç, raylı sistem ve otobüs hatlarına da ek seferler konacağını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, üniversite hayali kuran tüm adayların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 8-9 Haziran'da YKS adaylarının sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabileceği bildirdi.

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