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        Kayseri'de Talas Musiki Cemiyeti konser verdi

        Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kurulan Talas Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:19
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        Kayseri'de Talas Musiki Cemiyeti konser verdi
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        Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kurulan Talas Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen konser öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konsere ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden ilham alarak Talas Musiki Cemiyeti'ni kurduklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kayseri'de herkes kendi çevresi içinde müzikle ilgileniyor ama bir araya gelip de meşk edecekleri bir mekan eksikliğini de hissediyorlardı. Bu nedenle Osmanlı Kültür Sokağı'nda 2 katlı taş konağı tahsis ettik. Pandemi dönemi hariç hiç boş kalmadı. Birkaç koro hazırlığı devam ediyor. Yaz kurslarında çocuklarımız her türlü enstrümanı çalmak üzere hocalarıyla buluşacak."

        Yalçın'ın konuşmasının ardından şef Suat Deringöl yönetimindeki koro, sevilen şarkıları seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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