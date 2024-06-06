Kayseri'de YKS'ye 56 bin 480 aday girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) haftasonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Kayseri'den 56 bin 480 aday girecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınavlar Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda uygulanacak.

Kentte 23 bin 939'u 12. sınıf öğrencisi 56 bin 480 aday sınava girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilere sınavlarda başarı diledi.