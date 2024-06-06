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        Kayseri'de kedi yavrusu düştüğü 20 metrelik kuyudan çıkarıldı

        Kayseri'de bir evin bahçesindeki 20 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:36
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        Kayseri'de kedi yavrusu düştüğü 20 metrelik kuyudan çıkarıldı
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        Kayseri'de bir evin bahçesindeki 20 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde bulunan kuyudan kedi sesi duyan ev sahibi, durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla indikleri 20 metrelik kuyuda kedi yavrusuna ulaştı.

        Ekipler tarafından kuyudan çıkartılan kedi, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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