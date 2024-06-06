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        Kayseri'de bir genç evde yangın çıkardı, 4 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi, apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:00
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        Kayseri'de bir genç evde yangın çıkardı, 4 kişi dumandan etkilendi
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        Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi, apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi.

        İddiaya göre, A.P, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda bulunan evde, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle ailesiyle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda, A.P, evi ateşe verdikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, içeri yayılan duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

        Yangından etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, A.P, polis ekiplerince yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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