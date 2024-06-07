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        Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:03
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        Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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