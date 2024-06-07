GÜNCELLEME - Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 07.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:03
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
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