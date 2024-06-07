GÜNCELLEME - Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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