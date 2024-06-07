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        GÜNCELLEME - Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:03
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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