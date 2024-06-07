Kayseri'de müteahhit silahlı saldırıda yaralandı
Kayseri'de otomobiline binerken tabancayla vurulan müteahhit yaralandı.
Kayseri'de otomobiline binerken tabancayla vurulan müteahhit yaralandı.
Hunat Mahallesi Uçak Sokak'ta iş yerinden çıkıp otomobiline binmek için yürüyen müteahhit T.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu.
Yaralanan T.K, çevredeki esnafın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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