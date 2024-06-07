Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de müteahhit silahlı saldırıda yaralandı

        Kayseri'de otomobiline binerken tabancayla vurulan müteahhit yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de müteahhit silahlı saldırıda yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de otomobiline binerken tabancayla vurulan müteahhit yaralandı.

        Hunat Mahallesi Uçak Sokak'ta iş yerinden çıkıp otomobiline binmek için yürüyen müteahhit T.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

        Yaralanan T.K, çevredeki esnafın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        Kayseri OSB'deki ambalaj fabrikasında yangın
        Kayseri OSB'deki ambalaj fabrikasında yangın
        Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı
        Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı
        Kayseri'de 25 milyonluk dolandırıcılığa 7 gözaltı
        Kayseri'de 25 milyonluk dolandırıcılığa 7 gözaltı
        Kayseri merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına al...
        Kayseri merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına al...
        Kız arkadaşını döven ailesine sinirlenip, anne- babasıyla birlikte yaşadığı...
        Kız arkadaşını döven ailesine sinirlenip, anne- babasıyla birlikte yaşadığı...