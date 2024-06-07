Büyükşehir Belediyesi, Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunu canlı yayınlayacak

Kayserili vatandaşları etkinliğe davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aynı gün gökyüzü bulmacası, roket devresi ve astronomi söyleşileri etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atasever'in ABD'nin New Mexico Eyaleti'nde 8 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenenen uçuşu, Kayseri Bilim Merkezi'nde saat 17.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek etkinlikte canlı olarak yayınlanacak.

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