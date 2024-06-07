Büyükşehir Belediyesi 7 bin öğrenciye "afet" konulu eğitim verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından okullardaki öğrencilere yönelik başlatılan afet bilinci eğitimlerinde 7 bin öğrenciye ulaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay süren eğitimlerde 40'ı aşkın okulda 3, 4, 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerine afet bilinci eğitimi verildi.

Eğitimlerde afet nedir, afet türleri nelerdir, afet esnasında ne yapmalı, acil durum çantasında neler olmalı gibi konular hakkında bilgi aktarıldı.

Afet eğitiminin yanı sıra çocukların afet ile ilgili psikolojik sağlamlıklarına ve kriz yönetimlerine katkı sağlayacak psikolojik eğitim ve destekler verildi.