Anneannesinin tarifiyle hazırladığı geleneksel ev pastırması lezzetini tezgahına taşıyor

MURAT ASİL - Kayseri'nin Develi ilçesinde kasaplık yapan Şakir Çizmeli, anneannesinin tarifiyle yaptığı asırlık lezzet "Develi pastırması"nı 30 yıldır sofralarla buluşturuyor.

İlçede önceki yıllarda her evde kadınlar tarafından yapılan ve 200 yılın üzerinde bir geçmişe sahip Develi pastırmasını geleneksel yöntemlerle yapan ilçedeki birkaç kişiden biri olan Çizmeli, ürünü yurt içi ve gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da gönderiyor.

Çemen tozu kullanılmadan yörede yetişen acı biber, Gümüşören sarımsağından elde edilen çemenle sıvanan ve her zaman dış yüzeyi yumuşak kalan Develi pastırması, bu yönleriyle Kayseri pastırmasından ayrılıyor.

- "Pastırmanın özelliği yaş çemenin içerisinde beklemesidir" Kasap Şakir Çizmeli, AA muhabirine, doğal yöntemlerle üretimini yaptığı Develi pastırmasının lezzetinin çemenindeki aromasından geldiğini söyledi. Pastırmayı bel, bonfile ve kuşgömü etlerinden yaptıklarını anlatan Çizmeli, "Temizledikten sonra ete bıçakla delik açıyor ve sonra tuzluyoruz. Tuzladıktan sonra bir kaba koyuyoruz, 3 gün bekliyor. Bu sayede et kanını salıyor. Sonra eti yıkıyor, bir gün suda bekletiyoruz. Beze sarıp dengeye alıyoruz ve suyunu salıyor. Bu işlemden sonra güneşte 45 gün kurutuyoruz. Daha sonra çemenini hazırlıyoruz. Bölgemizde yetişen biber, sarımsak ile kaya tuzu kullanarak çemenini yapıyoruz. Bizim pastırmanın özelliği yaş çemenin içerisinde beklemesidir." diye konuştu.