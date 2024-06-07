Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar
Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada 4 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada 4 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
Güvenlik önlemleri altında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E, tutuksuz sanıklar H.E, O.A. ve M.B. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık A.Ö, savunmasında, maktul M.A. ile aralarında husumet bulunmadığını, bu kişinin kendisine küfretmesi üzerine olayın anlık gelişitiğini öne sürdü.
Bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını ve kendisini korumak amaçlı yanında bulunan tabancayla yere ateş ettiğini savunan A.Ö, "Cinayeti ben işlemedim. Maktul M.A, soğukkanlı yaklaşsaydı bu olay yaşanmazdı. Diğer sanıklar doğruyu söylemiyor. Onlarla arkadaşlık ettiğim için pişmanım. Olay nedeniyle pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.
Tutuklu sanık H.E. ise çıkan kavgayı ayırmak için olay yerine gittiğini, maktulün sanık A.Ö'yü bıçakla yaraladığını, kendisine de bıçakla saldırdığını iddia etti.
Bu esnada yere düştüğünü ve kendisini koruma amaçlı yanında bulanan tabanca ile ateş ettiğini öne süren H.E, kimseye zarar verme, yaralama düşüncesi olmadığını belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.
Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık M.B. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu kaydederek, beraat talebinde bulundu.
Tutuksuz sanıklar H.E. ve O.A. da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E. ile tutuksuz sanık M.B'ye, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık A.Ö'yü "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, sanık M.B'nin tutuklanmasına hükmetti.
Tutuksuz sanık H.E'ye "suç delillerini gizleme" suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık O.A'nın ise somut delil olmaması nedeniyle beraatini kararlaştırdı.
- Olay
Sarız ilçesinde 17 Kasım 2022'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralanmış, yaralılardan M.A. kaldırıldığı Sarız Devlet Hastanesi'nde hayatın kaybetmişti. A.Ö. de darp sonucu yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö. ile H.E. tutuklanmıştı.
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