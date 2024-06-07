Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada 4 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Güvenlik önlemleri altında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E, tutuksuz sanıklar H.E, O.A. ve M.B. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ö, savunmasında, maktul M.A. ile aralarında husumet bulunmadığını, bu kişinin kendisine küfretmesi üzerine olayın anlık gelişitiğini öne sürdü.

Bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını ve kendisini korumak amaçlı yanında bulunan tabancayla yere ateş ettiğini savunan A.Ö, "Cinayeti ben işlemedim. Maktul M.A, soğukkanlı yaklaşsaydı bu olay yaşanmazdı. Diğer sanıklar doğruyu söylemiyor. Onlarla arkadaşlık ettiğim için pişmanım. Olay nedeniyle pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık H.E. ise çıkan kavgayı ayırmak için olay yerine gittiğini, maktulün sanık A.Ö'yü bıçakla yaraladığını, kendisine de bıçakla saldırdığını iddia etti.