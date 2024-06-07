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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve para cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla ayrı dosyalardan yargılanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası, diğeri 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:03
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve para cezası
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla ayrı dosyalardan yargılanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası, diğeri 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.Y. ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, sentetik uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.Y'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

        Aynı mahkemede, aynı suçtan başka dosyadan tutuklu yargılanan İ.D. de suçlamaları reddetti. Tutuklu olması nedeniyle aiesinin mağdur olduğunu idida eden sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık İ.D'yi de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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