Kayseri'de 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu 25. kilometrede Mengücek kontrol noktasında bir tırı durdurdu.

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