Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekipleri bir tırda 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de jandarma ekipleri bir tırda 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

        Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu 25. kilometrede Mengücek kontrol noktasında bir tırı durdurdu.

        M.İ.A. yönetimindeki tırda yapılan aramada 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve para cezası
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve para cezası
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı...
        Anneannesinin tarifiyle hazırladığı geleneksel ev pastırması lezzetini tezg...
        Anneannesinin tarifiyle hazırladığı geleneksel ev pastırması lezzetini tezg...
        Kayseri'de müteahhit ayağından vuruldu
        Kayseri'de müteahhit ayağından vuruldu
        Büyükşehir Belediyesi 7 bin öğrenciye "afet" konulu eğitim verdi
        Büyükşehir Belediyesi 7 bin öğrenciye "afet" konulu eğitim verdi
        Büyükşehir Belediyesi, Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunu canlı yay...
        Büyükşehir Belediyesi, Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunu canlı yay...