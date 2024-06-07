Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, kan bağışında bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçe meydanına kurulan Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi çadırını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, ilçe meydanına kurulan kan merkezi çadırını ziyaret etti.

Özdoğan, donör kazanım uzmanı Fatih Polat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özdoğan, daha sonra kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, düzenli olarak kan vermeye çalıştıklarını anlattı.

Erkeklerde üç ayda bir, kadınlarda ise dört ayda bir kan verilmesinin tavsiye edildiğini belirten Özdoğan, "Kan vererek can veriyoruz, hayat veriyoruz. Kan vererek hem ihtiyacı olanlara umut oluyoruz hem de sağlığımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.