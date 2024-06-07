Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 11 adrese 30 ekip, 50 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada Arapça yazılı pano, fosil, 150 sikke, 75 metal obje ve 3 detektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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