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        ERÜ'de vefat eden Prof. Dr. Tamer Güneş için tören düzenlendi

        Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Güneş için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:36
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        ERÜ'de vefat eden Prof. Dr. Tamer Güneş için tören düzenlendi
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        Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Güneş için tören düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in görev yaptığı fakültede düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, öğretim üyeleri, idari personel ve vefat eden Güneş'in yakınları katıldı.

        Törende konuşan Rektör Altun, Güneş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Kemaloğlu ise Güneş'in nazik ve kibar bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, “Her zaman yeni doğan bebeklere merhamet ve sevgiyle bakan bir hekimdi." ifadesini kullandı.

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duran Aslan da Güneş'in hekimlik ve akademisyenlik hayatı boyunca hiç yakınmadan, yorulmadan çok büyük sabır ve özveriyle çalışan ve çalıştığı herkese rol model biri olduğunu kaydetti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Güneş için dua edildi.

        Güneş'in cenazesi, Hulusi Akar Cami'sinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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