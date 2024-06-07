Kayseri'de işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.
İşçileri taşıyan F.G yönetimindeki 38 P 0370 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde'de aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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