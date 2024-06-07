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        Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:54
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        Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        31 ekip, 91 personelle düzenlenen operasyonda, haklarında 1 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

        Hükümlülerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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