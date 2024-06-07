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        Kayseri'de trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:41
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        Kayseri'de trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Keykubat Mahallesi Şehitler ile Yurt caddelerinin kesiştiği kavşakta, Altan Ç. yönetimindeki 58 AEU 250 plakalı ticari araç ile Sevim Ç. idaresindeki 38 DB 610 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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