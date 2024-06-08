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        AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un 96 yaşında vefat eden annesi Hayriye Özsoy, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:20
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un 96 yaşında vefat eden annesi Hayriye Özsoy, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

        Özsoy için Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ile vatandaşlar katıldı.

        Törene katılanlar, Milletvekili Özsoy'a taziye dileklerini iletti.

        Hayriye Özsoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ahçılı Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, Almanya'nın Hannover kentinde imam olarak görev yapan ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden kuzeni Münir Çamlı'nın (52) cenazesi de aynı camideki törenin ardından Ahçılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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