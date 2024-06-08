AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, Almanya'nın Hannover kentinde imam olarak görev yapan ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden kuzeni Münir Çamlı'nın (52) cenazesi de aynı camideki törenin ardından Ahçılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özsoy için Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ile vatandaşlar katıldı.

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