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        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

        Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:38
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        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
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        Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Meryem Aktaş, 8 aydır her gün Gazze'den şehit haberleri geldiğini söyledi.

        Gazze halkının imanını ve cesaretini hayranlıkla izlediklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

        "Gazze bize üniversite oldu. Gazze bize rahmet kaynağı oldu. Gazze bize kadınların ve çocuk sevgisinin nasıl olması gerektiğini öğretti. Gazze bizlere yürek neymiş, onu öğretti. Biz biliyoruz ki bu filmin sonu henüz gelmedi. Sona geldiğimizde işte o zaman Gazze'deki annelerin haykırışlarının karşılığını göreceğiz, o zaman zulmedenlerin neler yaşadığını göreceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle ve eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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