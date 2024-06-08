Kayseri'de sağanak ve dolu

Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı, yollarda sel oldu.

Kent merkezi ile ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağlanak, yerini doluya bıraktı.

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