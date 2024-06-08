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        Kayseri'de sağanak ve dolu

        Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:26
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        Kayseri'de sağanak ve dolu
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        Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ile ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağlanak, yerini doluya bıraktı.

        Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı, yollarda sel oldu.

        Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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